Mediaset, mega rivoluzione in corso: quanti programmi a rischio, cambia tutto (Di venerdì 5 agosto 2022) Sarebbe in corso una mega rivoluzione a Mediaset. La rete del Biscione, stando a quanto riferito dal portale “TV Blog”, starebbe attraversando un periodo di crisi economica. Per questo motivo è stata costretta a correre ai ripari, rinviando o addirittura cancellando alcuni programmi. L’unica a salvarsi dovrebbe essere il “Grande Fratello Vip“, la cui durata dovrebbe addirittura allungarsi oltre il previsto. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli di questa clamorosa indiscrezione che circola sul web da alcuni giorni. (Continua dopo la foto…) “GFVip 7”, Alfonso Signorini cerca il cast perfetto: arriva il primo “no” da Mediaset Mediaset, rivoluzione in corso Sul web da alcuni giorni circola una clamorosa indiscrezione. La crisi ... Leggi su tvzap (Di venerdì 5 agosto 2022) Sarebbe inuna. La rete del Biscione, stando a quanto riferito dal portale “TV Blog”, starebbe attraversando un periodo di crisi economica. Per questo motivo è stata costretta a correre ai ripari, rinviando o addirittura cancellando alcuni. L’unica a salvarsi dovrebbe essere il “Grande Fratello Vip“, la cui durata dovrebbe addirittura allungarsi oltre il previsto. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli di questa clamorosa indiscrezione che circola sul web da alcuni giorni. (Continua dopo la foto…) “GFVip 7”, Alfonso Signorini cerca il cast perfetto: arriva il primo “no” dainSul web da alcuni giorni circola una clamorosa indiscrezione. La crisi ...

simokkun : RT @OnePiecefanpag: Tutor Hitman Reborn arriva su Italia 2, in #PrimaTv Il pomeriggio di #mediaset Italia2 can 49, con tre ep partendo dall… - OnePiecefanpag : Tutor Hitman Reborn arriva su Italia 2, in #PrimaTv Il pomeriggio di #mediaset Italia2 can 49, con tre ep partendo… - pierlu90 : Piersilvio è un buffone come suo padre... Prima mega annunci e poi il ritorno di Mai dire Gol a rischio perché non… - Mega_Fauna : RT @Italy_Alive: ...ma se neanche Mediaset, il Milan, Milano Due, Villa Certosa ecc. ecc. fossero mai state sue? Non è che quest'uomo ci s… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Mega incendio in California, circa 8mila persone a rischio #california #oregon -

Ilary, la clausola di Totti per la separazione: cosa è costretta a fare La giusta soluzione per agevolare il lavoro visto che il quartier generale di Mediaset è a Cologno ... Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C'è poi la casa ... Pier Silvio Berlusconi fa follie, regalo stratosferico per la sua amata: spende cifra da capogiro ...Mediaset abbia aperto il portafoglio facendo un maxi regalo alla sua amata . Il 53enne di Milano non ha badato a spese omaggiando la moglie - e indirettamente se stesso e i suoi figlio - con un mega ... TGCOM La giusta soluzione per agevolare il lavoro visto che il quartier generale diè a Cologno ... Poi ci sono gli immobili, tra cui lavilla da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C'è poi la casa ......abbia aperto il portafoglio facendo un maxi regalo alla sua amata . Il 53enne di Milano non ha badato a spese omaggiando la moglie - e indirettamente se stesso e i suoi figlio - con un... Mega incendio in California, circa 8mila persone a rischio