Lorella Cuccarini festeggia 31 anni di matrimonio con Silvio Testi

zazoomblog : Lorella Cuccarini e Alberto Matano la verità sulla lite: Ha un ego enorme.. - #Lorella #Cuccarini #Alberto #Matano - AnnalisaMatMat : RT @GiannaFerioli: Lorella Cuccarini una di noi!?? #alexwyse - angela_bar : RT @GiannaFerioli: Lorella Cuccarini una di noi!?? #alexwyse - an12frnc : RT @GiannaFerioli: Lorella Cuccarini una di noi!?? #alexwyse - davided81 : A Sanremo 89 Anna Oxa era un mash up estetico tra Patty Pravo e Lorella Cuccarini #Techetechete -

I professori per la nuova edizione del talent saranno per quanto riguarda il canto Rudi Zerbi,e Arisa al posto diAnna Pettinelli, mentre per il ballo i docenti per la prossima ...Tra gli insegnanti, confermati invece Raimondo Todaro,, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Amici 22 e il caso di Mattia Zenzola Nelle scorse settimane c'è stato un piccolo giallo ...Importante traguardo nella vita privata di Lorella Cuccarini, che insieme a suo marito festeggia 31 anni di matrimonio ...Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora ad ufficializzare l'addio ad "Amici" è la stessa Veronica Peparini. Senza giri di parole la prof di ballo parla dell'esperienza nel talent di Maria De Filippi ...