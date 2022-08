Alternativa rompe con Italexit e accusa | ' Liste piene di neo - fascisti | non ci stiamo'

(Di venerdì 5 agosto 2022) Gli ex grillini antisistema die di, molto sensibili alle tematiche no - vax e no - green pass si sono divisi. E volano le accuse per l'accordo rotto prima di nascere. "Il quadro ...

Adnkronos

È quanto si legge in una nota di. "Sebbene nelle piazze - prosegue la nota - le persone di diversa ispirazione abbiano trovato un linguaggio comune, e proprio perché ci siamo impegnati ...L'idea non è piaciuta al partito di Cabras e Forciniti che hanno immediatamente stracciato l'accordo: 'No ai ... Elezioni 2022, Alternativa rompe con Italexit: "No a candidati neofascisti" Gli ex M5s di Alternativa prendono le distanza da Paragone e lo accusaano di aver messo capilista candidati organici a formazioni fasciste ...L'idea non è piaciuta al partito di Cabras e Forciniti che hanno immediatamente stracciato l'accordo: "No ai fascisti" ...