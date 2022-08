Scuola senza mascherine | “Scelta corretta | ma gli over 60 facciano la quarta dose”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico e, dal punto di vista sanitario, le indicazioni paiono chiare: a settembre ladovrebbe riprenderel’obbligo di indossare la mascherina. Il protocollo relativo alle misure di prevenzione anti-Covid nelle classi scade il 31 agosto e per ora non è previsto il rinnovo di questi provvedimenti. Nelle prossime settimane verranno delineate le linee guida per fare in modo che l’anno scolastico si possa svolgere con la maggior sicurezza possibile, ma tutto lascia presagire che non vi sia più l’obbligatorietà di indossare questi dispositivi di protezione individuale. È una prospettiva che comporta un aumento dei rischi di contagio? Può avere ripercussioni negative sulla salute e, più in generale, sul contesto in cui viviamo? Abbiamo chiesto un parere al dottor Mario Sorlini, storico medico ad Albino e ...