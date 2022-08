Inter, un ex Atalanta se parte Dumfries (Di giovedì 4 agosto 2022) L'Inter non è ancora certa della permanenza di Denzel Dumfries e si guarda intorno per i possibili sostituti: non solo Alvaro Odriozola... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) L'non è ancora certa della permanenza di Denzele si guarda intorno per i possibili sostituti: non solo Alvaro Odriozola...

DiMarzio : .@Atalanta_BC: in settimana la possibile definizione dell’operazione #Pinamonti dall’@Inter #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Atalanta_BC è sempre più vicina all'accordo con l'@Inter per Andrea #Pinamonti: i detta… - MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - FcInterNewsit : CdS - Pinamonti, ieri il Sassuolo ha contattato l'Inter: Atalanta sorpassata - sportli26181512 : Inter, un ex Atalanta se parte Dumfries: L'Inter non è ancora certa della permanenza di Denzel Dumfries e si guarda… -