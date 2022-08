Guardia Sanframondi (Bn): Domani la seconda giornata della rassegna enogastronomica Vinalia (Di giovedì 4 agosto 2022) A Vinalia, l’effervescente appuntamento enogastronomico, in programma a Guardia Sanframondi nel Sannio beneventano fino al 10 agosto, non si partecipa solo per degustare vini, che pur restano l’elemento di punta. Alla rassegna guardiese, tornata alle “caratteristiche” di qualche anno fa e dalla parola chiave Conforto, spiccano diverse iniziative di prim’ordine. Parte Domani dalle ore 17 alle 19 nei giardini del castello medievale, infatti, con Vinalia Kids (nella foto), il primo momento dedicato ai bambini con “Cioccolato…la mia passione”, per conoscere meglio la parola dolcezza con un laboratorio a cura di Amnesia Vineria Cioccolateria. Interessante e imperdibile il “Vigneti wine tour”, un percorso esperenziale di novanta minuti attraverso i filari per meglio comprendere la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) A, l’effervescente appuntamento enogastronomico, in programma anel Sannio beneventano fino al 10 agosto, non si partecipa solo per degustare vini, che pur restano l’elemento di punta. Allaguardiese, tornata alle “caratteristiche” di qualche anno fa e dalla parola chiave Conforto, spiccano diverse iniziative di prim’ordine. Partedalle ore 17 alle 19 nei giardini del castello medievale, infatti, conKids (nella foto), il primo momento dedicato ai bambini con “Cioccolato…la mia passione”, per conoscere meglio la parola dolcezza con un laboratorio a cura di Amnesia Vineria Cioccolateria. Interessante e imperdibile il “Vigneti wine tour”, un percorso esperenziale di novanta minuti attraverso i filari per meglio comprendere la ...

