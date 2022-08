Elezioni 2022, da Si e Verdi documento per Letta con “punti imprescindibili” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Il testo è ancora in preparazione e sarà un documento congiunto di Sinistra Italiana e Verdi in cui verranno messi nero su bianco alcuni punti “imprescindibili” di programma, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Alcune linee rosse che per noi non possono essere superate”, spiegano dai Verdi. E sul versante ‘ecologista’, una delle linee rosse resta il no al nucleare. Insomma, seguendo il ‘modello’ Azione-Più Europa, anche i rossoVerdi intendono presentare un documento a Enrico Letta su punti indispensabili. “Noi avevamo già presentato un testo in 9 punti che ora amplieremo”, spiega chi sta lavorando al documento. In ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Il testo è ancora in preparazione e sarà uncongiunto di Sinistra Italiana ein cui verranno messi nero su bianco alcuni” di programma, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “Alcune linee rosse che per noi non possono essere superate”, spiegano dai. E sul versante ‘ecologista’, una delle linee rosse resta il no al nucleare. Insomma, seguendo il ‘modello’ Azione-Più Europa, anche i rossointendono presentare una Enricosuindispensabili. “Noi avevamo già presentato un testo in 9che ora amplieremo”, spiega chi sta lavorando al. In ...

