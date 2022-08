Dl aiuti bis, arriva il professore esperto: 5.600 euro in più in busta paga, a chi spetta l’aumento (Di giovedì 4 agosto 2022) Il professore esperto. È questo il nome della nuova figura professionale che verrà introdotta con il Decreto Legge aiuti bis. Diverse le novità in arrivo con l’introduzione di questo nuovo ruolo, a partire da un significativo aumento dello stipendio. Leggi anche: Decreto aiuti: Bonus trasporti e smart working per lavoratori con figli under 14 Il professore esperto: lo stipendio Stando a quanto contenuto nella bozza del nuovo Decreto Legge, alcune categorie di insegnanti vedranno un lauto aumento nella propria busta paga. Per quel che riguarda in particolare la nuova figura del docente esperto, egli guadagnerà 5.650 euro in più in rapporto agli colleghi insegnanti. Aumento che verrà erogato sotto forma di “assegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il. È questo il nome della nuova figura professionale che verrà introdotta con il Decreto Leggebis. Diverse le novità in arrivo con l’introduzione di questo nuovo ruolo, a partire da un significativo aumento dello stipendio. Leggi anche: Decreto: Bonus trasporti e smart working per lavoratori con figli under 14 Il: lo stipendio Stando a quanto contenuto nella bozza del nuovo Decreto Legge, alcune categorie di insegnanti vedranno un lauto aumento nella propria. Per quel che riguarda in particolare la nuova figura del docente, egli guadagnerà 5.650in più in rapporto agli colleghi insegnanti. Aumento che verrà erogato sotto forma di “assegno ...

fattoquotidiano : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mila lordi,… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - petergomezblog : Aiuti bis, i calcoli Uil: con il nuovo taglio del cuneo fiscale solo 6 euro al mese in più per chi ne guadagna 8mil… - rumba15342942 : RT @sole24ore: Dl Aiuti bis: la conferenza stampa di Draghi, Franco e Cingolani - Il Sole 24 ORE - albertoorselli : RT @FurioGarbagnati: Scusate ma avete letto le misure sociali contenute nel decreto “aiuti bis”? No, perché il termine giusto non è misure… -