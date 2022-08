Che cos’è il Partygate (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Partygate è il nome dato a uno scandalo che vede il coinvolgimento di diversi membri del gabinetto dell’allora governo di Boris Johnson in Gran Bretagna, compreso lo stesso primo ministro. Trae origine dalle informazioni, trapelate prima sulla stampa e poi oggetto di investigazione, secondo cui durante i lockdown imposti dall’esecutivo di Londra per via InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè il nome dato a uno scandalo che vede il coinvolgimento di diversi membri del gabinetto dell’allora governo di Boris Johnson in Gran Bretagna, compreso lo stesso primo ministro. Trae origine dalle informazioni, trapelate prima sulla stampa e poi oggetto di investigazione, secondo cui durante i lockdown imposti dall’esecutivo di Londra per via InsideOver.

raffaellapaita : ‘Ognuno vada dove vuole andare Ognuno invecchi come gli pare Ma non raccontare a me che cos'è la libertà’ - LaStampa : Sui cibi arriva il bollino che assicura il benessere animale: cos’è, come funziona e cosa significa in termini di q… - damore_marco : Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e g… - VivaLowCost : ??Raiplay: che cosa è e quali dispositivi utilizzare per vedere i canali Rai in diretta e on demand ?? - sourcandylt : RT @creeestina: Io vorrei così tanto avere la determinazione che avevo a 17 anni avrei letteralmente voluto spaccare il mondo, avevo mille… -