Alberto Matano a due mesi dal matrimonio: “E’ cambiato tutto” (Di giovedì 4 agosto 2022) A meno di due mesi dal matrimonio Alberto Matano racconta com’è oggi la sua vita di coppia, cosa è cambiato, la felicità e l’affetto della gente. Dopo le nozze con Riccardo Mannino il conduttore racconta a Repubblica che è l’uomo più felice perché accanto e alla luce del sole ha il compagno della sua vita. “Sul piano intimo è cambiato tutto” ed è una frase di Matano che fa dubitare ma solo per un attimo perché poi racconta cosa intende dire, spiega che adesso è come se la casa fosse completata con tetto e pareti dipinte. C’è una sensazione di magica felicità, Alberto Matano usa proprio queste parole per descrivere le sue emozioni, quelle di Riccardo dopo il sì. Tra Alberto Matano e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) A meno di duedalracconta com’è oggi la sua vita di coppia, cosa è, la felicità e l’affetto della gente. Dopo le nozze con Riccardo Mannino il conduttore racconta a Repubblica che è l’uomo più felice perché accanto e alla luce del sole ha il compagno della sua vita. “Sul piano intimo è” ed è una frase diche fa dubitare ma solo per un attimo perché poi racconta cosa intende dire, spiega che adesso è come se la casa fosse completata con tetto e pareti dipinte. C’è una sensazione di magica felicità,usa proprio queste parole per descrivere le sue emozioni, quelle di Riccardo dopo il sì. Trae ...

gianlu_79 : RT @lorenzog31: ALBERTO MATANO: LA VITA IN DIRETTA IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE, IL LEGAME QUOTIDIANO COL PUBBLICO ED IL SOGNO DI UNA PRIMA… - infoitcultura : Alberto Matano, la verità sul coming out: “Ecco perché ho aspettato” - infoitcultura : Alberto Matano dopo il matrimonio: “Sul piano intimo è cambiato tutto” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alberto Matano non si aspettava tanto clamore attorno al suo matrimonio, eppure il suo pubblico lo ha riempito d’amore: “Penso… - infoitcultura : Alberto Matano dopo le nozze con Riccardo: “È cambiato tutto. I paparazzi? Non siamo abituati” -