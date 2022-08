“Tutta donna”. Jessica Alves, transizione completata dopo 90 interventi. Com’è oggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fino a qualche anno fa, i telespettatori sapevano tutto a proposito della vita di Jessica Alves, che conoscevano inizialmente come Rodrigo Alves, l’uomo che aveva il sogno di assomigliare perfettamente alla dolce metà della bambola Barbie. Da lì il soprannome Ken umano. Poi però è arrivata la presa di coscienza e da quell’importante momento in poi, sono cominciate le ennesime operazioni chirurgiche, che Tuttavia l’hanno condotta alla felicità. oggi Jessica Alves è una donna a tutti gli effetti e, stando a quanto racconta in ogni intervista rilasciata in rete, o sul piccolo schermo recentemente, non potrebbe essere più realizzata di così. In realtà qualcosa ancora non sarebbe perfetto secondo la sua visione. Non secondo quella dei medici che l’hanno ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fino a qualche anno fa, i telespettatori sapevano tutto a proposito della vita di, che conoscevano inizialmente come Rodrigo, l’uomo che aveva il sogno di assomigliare perfettamente alla dolce metà della bambola Barbie. Da lì il soprannome Ken umano. Poi però è arrivata la presa di coscienza e da quell’importante momento in poi, sono cominciate le ennesime operazioni chirurgiche, chevia l’hanno condotta alla felicità.è unaa tutti gli effetti e, stando a quanto racconta in ogni intervista rilasciata in rete, o sul piccolo schermo recentemente, non potrebbe essere più realizzata di così. In realtà qualcosa ancora non sarebbe perfetto secondo la sua visione. Non secondo quella dei medici che l’hanno ...

