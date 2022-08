Sabrina Ferilli interviene sulle polemiche legate alla fisicità di Vanessa Incontrada: “Queste storie non hanno più senso!” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vanessa Incontrada è stata spesso al centro delle polemiche per la sua forma fisica. Il tutto è iniziato circa 2 anni fa, quando l’attrice ha posato senza veli sulla copertina di VanityFair proprio per lanciare un messaggio di body positivity. All’epoca, molti appoggiarono il suo pensiero e sostennero il suo gesto definito “coraggioso”. A distanza di qualche anno però, Vanessa, era tornata al centro delle polemiche. Il tutto, questa volta, era nato da uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram mentre era intenta a fare sport. La foto ricevette numerose critiche da parte dei fan che l’hanno reputata ipocrita visto che chi fa attività fisica vuole tenersi in forma. Il tutto è peggiorato in seguito ad un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Nuovo che mostrava la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022)è stata spesso al centro delleper la sua forma fisica. Il tutto è iniziato circa 2 anni fa, quando l’attrice ha posato senza veli sulla copertina di VanityFair proprio per lanciare un messaggio di body positivity. All’epoca, molti appoggiarono il suo pensiero e sostennero il suo gesto definito “coraggioso”. A distanza di qualche anno però,, era tornata al centro delle. Il tutto, questa volta, era nato da uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram mentre era intenta a fare sport. La foto ricevette numerose critiche da parte dei fan che l’reputata ipocrita visto che chi fa attività fisica vuole tenersi in forma. Il tutto è peggiorato in seguito ad un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Nuovo che mostrava la ...

