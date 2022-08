Juve, Ravezzani: «Una scelta per la Francia e non per la squadra» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole di Ravezzani in esclusiva su Juventusnews24: «Fagioli e Miretti possono essere grandi centrocampisti per la Juve» Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole. Per Pogba tempi più corti ma con il rischio di ricadute: come giudica la decisione del giocatore?«Mi sembra che abbia preso una decisione per sé e per la Nazionale francese, non per la Juve. Sarebbe stato opportuno un intervento risolutivo, cosa che lui non ha fatto. Questo lo trovo negativo e poco rispettoso nei confronti anche di chi gli paga lo stipendio». Allegri ha incassato anche il ko di McKennie: basterà Paredes per completare il centrocampo?«Credo che sia più giusto per la Juventus puntare sui giovani. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole diin esclusiva suntusnews24: «Fagioli e Miretti possono essere grandi centrocampisti per la» Fabio, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva antusnews24.com. Di seguito le sue parole. Per Pogba tempi più corti ma con il rischio di ricadute: come giudica la decisione del giocatore?«Mi sembra che abbia preso una decisione per sé e per la Nazionale francese, non per la. Sarebbe stato opportuno un intervento risolutivo, cosa che lui non ha fatto. Questo lo trovo negativo e poco rispettoso nei confronti anche di chi gli paga lo stipendio». Allegri ha incassato anche il ko di McKennie: basterà Paredes per completare il centrocampo?«Credo che sia più giusto per lantus puntare sui giovani. La ...

