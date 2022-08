Guida all’Atalanta 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 8° Chi in più: Boga, Ederson, Demiral, Carnesecchi, Okoli, Ruggeri, Zortea Chi in meno: Lovato, Sutalo, Gollini, Pezzella Una statistica interessante della scorsa stagione: L’Atalanta 21/22 in Serie A ha registrato i peggiori valori per xG (66,2) e xGA (45,2) dell’era Gasperini, con un bilancio di 65 gol fatti e 48 subiti (quest’ultimo record negativo condiviso con la stagione 19/20). Dati FBRef / Statsbomb. Per la stagione 16/17 i valori xG e xGA non sono disponibili. Sarà stata una stagione di transizione? Quella appena conclusa è stata una stagione travagliata per l’Atalanta, per il piazzamento ben al di fuori dalla zona europea certo, ma anche e soprattutto per la sensazione concreta che la squadra di Gasperini, che nelle passate stagioni era l’incubo di tutte le avversarie, sia giunta alla fine della sua ascesa per iniziare la fase di ...