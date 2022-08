E se Verdi e Si si alleano con il M5s? “Il centrosinistra rischia di perdere 14 collegi uninominali” (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’improvviso dietrofront con il quale oggi i due rappresentanti di Europa verde (Bonelli), e di Sinistra italiana (Fratoianni), hanno ‘declinato’ l’incontro con Letta, ha creato forte apprensione al Nazareno. Una soltanto infatti la domanda che riecheggiava di stanza in stanza: e se andassero da Conte? Già, cosa potrebbe accadere in termini di consensi? Se Verdi e Si si alleano con il M5s? “Il centrosinistra rischia di perdere 14 collegi uninominali (9 alla Camera e 5 al Senato)” Una domanda interessante, e ‘lecita’, rispetto alla quale ha provato a lavorarci Youtrend -Cattaneo Zanetto, che ha poi pubblicato la seguente stima: “Se Sinistra e Verdi si alleano coi 5 Stelle per via dell’accordo tra Pd e Azione/+Europa, il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’improvviso dietrofront con il quale oggi i due rappresentanti di Europa verde (Bonelli), e di Sinistra italiana (Fratoianni), hanno ‘declinato’ l’incontro con Letta, ha creato forte apprensione al Nazareno. Una soltanto infatti la domanda che riecheggiava di stanza in stanza: e se andassero da Conte? Già, cosa potrebbe accadere in termini di consensi? See Si sicon il? “Ildi14(9 alla Camera e 5 al Senato)” Una domanda interessante, e ‘lecita’, rispetto alla quale ha provato a lavorarci Youtrend -Cattaneo Zanetto, che ha poi pubblicato la seguente stima: “Se Sinistra esicoi 5 Stelle per via dell’accordo tra Pd e Azione/+Europa, il ...

