Challenger Cordenons | Gulbis lancia racchette e pallate ma vince un match folle tra penalty point VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il tennista lettone, Ernest, si è reso protagonista di una partita tutt’altro che tranquilla aldi. Il giocatore ha infatti battuto lo spagnolo Nikolas Sanchez Iziquierdo, con il punteggio di 7-6 6-4, ricevendo però unndoe palline. Ecco icon i momenti concitati del lettone durante il: Lord, after he loses Latvian Tennis Federation presidential election: https://t.co/qQBGHVmlBX — Oleg S. (@AnnaK 4ever) August 3, 2022 "Ball abuse.Mr." "WHYYY? Did it hit somebody? It even stayed in the local areas of the court! <…> Was it close to a person? Ten meters!.. ...