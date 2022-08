Banche: Salvini, 'piano Commissione Ue mazzata per Mps' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Chiusure e licenziamenti: il piano della Commissione europea è un'ulteriore mazzata su Monte dei Paschi dopo i tragici errori del Pd che hanno rovinato l'istituto bancario con danni stimati dalla stessa Regione Toscana in 50 miliardi di euro. Letta nasconde i guai causati dalla sinistra, e agli italiani che cercano lavoro e sostegno promette la patrimoniale”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Chiusure e licenziamenti: ildellaeuropea è un'ulterioresu Monte dei Paschi dopo i tragici errori del Pd che hanno rovinato l'istituto bancario con danni stimati dalla stessa Regione Toscana in 50 miliardi di euro. Letta nasconde i guai causati dalla sinistra, e agli italiani che cercano lavoro e sostegno promette la patrimoniale”. Lo dice il leader della Lega, Matteo

enrichenio : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Parlo di libertà, ognuno deve poter pagare come vuole senza arricchire le banche. Non esiste im… - LLC0429 : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Parlo di libertà, ognuno deve poter pagare come vuole senza arricchire le banche. Non esiste im… - etventadv : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Parlo di libertà, ognuno deve poter pagare come vuole senza arricchire le banche. Non esiste im… - ultimora_pol : #Italia Matteo #Salvini: 'Parlo di libertà, ognuno deve poter pagare come vuole senza arricchire le banche. Non esi… - Black__x_xxxx : I nuovi #fascisti :letta,calenda. L accoppiata che fa più schifo di meloni,salvini. Chi è di sinistra non vota que… -