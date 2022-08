Letta vede Calenda Il Pd | intesa ma no ai veti

(Di martedì 2 agosto 2022) Si terrà alle 11, alla Camera, l’incontro decisivo trasulle alleanze per le elezioni del 25 settembre. Nel centrodestra tra Meloni e Salvini è gara sulle priorità del programma. La Lega punta sulle tasse, Fdi non transige sulle riforme

La senatrice e plenipotenziaria Licia Ronzulli di Forza Italial'occasione per denigrare gli avversari. Attaccae Calenda e le loro "storielle estive da... dei capi - corrente) al Nazareno:ha spiegato che "l'accordo è sempre più lontano", che "le ... E la ragione, secondo i più, è che il segretario PdAzione, dentro la coalizione, come un ...Alle 11 l’incontro alla Camera tra Enrico Letta, il leader di Azione e di +Europa. Ieri una giornata di attesa tra appelli all’unità (del Pd) ...Da par suo Letta non crede che possa saltare fuori un Senato ingovernabile e senza maggioranza E, in questo quadro, il mancato matrimonio di convenienza servirebbe tra l’altro anche al Pd: senza Azion ...