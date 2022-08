Joe Bastianich & la Terza Classe in concerto ad Amalfi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – L’estate disi arricchisce di un live potente e carismatico. Piazza Municipio, uno degli angoli più intimi ed affascinanti della città, farà da scenografia aldi Joe; La, in programma il prossimo mercoledì 3 agosto alle ore 21.30. Prosegue il grande cartellone diSummer Fest, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano, con la grande musica dal vivo, in una sperimentazione sonora all’insegna della contaminazione. Una formazione che nasce dall’incontro tra il “Restaurant Man” e La, conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso ...