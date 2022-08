Il cadavere fatto a pezzi e gettato nel canale | identificata la vittima

bizcommunityit : Rovigo, identificato cadavere fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto - mattinodipadova : Identificato il cadavere fatto a pezzi e gettato nell’Adigetto. Appello dei carabinieri: «Dateci informazioni» - AnsaVeneto : Identificato cadavere fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto. E' un pensionato di origini albanesi residente a Badia… - Piergiulio58 : Identificati i resti umani trovati nell'Adigetto. Si chiamava Shefki Kurti ed era un cittadino albanese di 72 anni… - bizcommunityit : Scoperta l'identità del cadavere ritrovato nell'Adigetto. Ecco chi è l'uomo fatto a pezzi -

Si chiamava Shefki Kurti ed era un cittadino albanese di 72 anni l'uomo il cuia pezzi è stato trovato nei giorni scorsi in provincia di Rovigo. Secondo quanto si apprende, viveva a a Badia Polesine ed era pensionato. La scoperta dei suoi resti era avvenuta per ...È stato identificato ildell 'uomoa pezzi e ritrovato nei giorni scorsi all'interno di sacchi neri per l'immondizia nell' Adigetto , nel territorio di Lendinara (Rovigo). Si tratta di Shefki Kurti , albanese ...Si tratta di un pensionato. Parti del suo corpo sono riaffiorate dall'acqua, erano state chiuse in grossi sacchi per la spazzatura ...Gli investigatori hanno accertato a chi appartengono i resti umani trovati in sacchi per la spazzatura nell'Adigetto, in provincia di Rovigo ...