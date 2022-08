Faida trap | la difesa | “Il sequestro di Baby Touchè una montatura” Oggi l’interrogatorio di Simba La Rue

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono venuti alle mani con il gruppo di, ma i video del suopostati su Instagram sarebbero stati concordati: si tratterebbe di una, l’inizio di una collaborazione per ottenere più ‘like’, pubblico e contratti musicali. Si sono difesi così, davanti al gip Guido Salvini, tre dei nove giovani arrestati venerdì scorso nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Francesca Crupi che per l’accusa avrebbe messo fine a una vera e propria “” tra due gruppi rivali diper. Davanti al giudice, lunedì sono comparsi due giovani senegalesi e Chakib Mounir, detto ‘Malippa’, il manager diLa Rue, al secolo Mohamed Lamine Saida,per di 20 anni con centinaia di migliaia di follower uscito da poco ...

Una faida tenuta tra Padova, territorio di Touché, e Lecco, territorio di Simba, con la giovane Sara che avrebbe trascinato nella 'tana del leone' Akrem Ben Haj Aouina, fratello di Yussem membro del gruppo di Baby Touché.