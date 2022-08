**Elezioni: sui social pioggia di critiche a Calenda per accordo con Pd, follower delusi** (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Agli amici del 'dovevamo rompere', credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce". Carlo Calenda ribatte così via twitter ai follower che oggi hanno criticato l'accordo elettorale raggiunto con il Pd. "Con Bonelli Fratoianni Speranza Orlando Provenzano etc che costruisci?", risponde Francesco Di Santo. Ed ancora Paolo Marongiu. "Ma che condizioni vuoi che ci siano con Leu, SI, Verdi e Di Maio? Carlo permettimi di dire che oggi la scelta presa ha tolto una speranza a molti elettori". E poi Mark: "Per 15 collegi? Fossero stati 30 avremmo apprezzato il gusto per la citazione. PS: mi creda, Azione oggi è finita perchè quel progetto, dentro al minestrone con Di Maio e Orlando non ha senso e non ha nessuna visibilità. E non sa quanto mi dispiace". Maia si dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Agli amici del 'dovevamo rompere', credetemi, mi viene piuttosto naturale. Ma se ci sono le condizioni per costruire, si costruisce". Carloribatte così via twitter aiche oggi hanno criticato l'elettorale raggiunto con il Pd. "Con Bonelli Fratoianni Speranza Orlando Provenzano etc che costruisci?", risponde Francesco Di Santo. Ed ancora Paolo Marongiu. "Ma che condizioni vuoi che ci siano con Leu, SI, Verdi e Di Maio? Carlo permettimi di dire che oggi la scelta presa ha tolto una speranza a molti elettori". E poi Mark: "Per 15 collegi? Fossero stati 30 avremmo apprezzato il gusto per la citazione. PS: mi creda, Azione oggi è finita perchè quel progetto, dentro al minestrone con Di Maio e Orlando non ha senso e non ha nessuna visibilità. E non sa quanto mi dispiace". Maia si dice ...

