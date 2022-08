UFFICIALE – Vecino è un nuovo calciatore della Lazio

(Di lunedì 1 agosto 2022) La notizia circolava già da qualche giorno ma ora è finalmente: Matiasè ungiocatore! Il centrocampista uruguagio arriva alla corte di Maurizio Sarri da svincolato, dopo aver vestito per 5 anni la maglia dell’Inter.L’exnerazzurro firmerà un contratto da circa due milioni di euro (più bonus) che lo legherà alla società di Claudio Lotito per tre stagioni., il comunicatosocietà per annunciareDopo le visite mediche di rito effettuate stamattina, è stata la stessa società biancoceleste a renderel’acquisto deltramite un comunicatodiramato qualche minuto fa dal ...

La Lazio ha ufficializzato Matias Vecino, che era svincolato, e cerca un'opzione per la fascia ... arrivata a 20 milioni di euro, intanto, la firma di Djuricic. Dopo le visite mediche di questa mattina nella Capitale, Matias Vecino è ufficialmente un nuovo calciatore della S. S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì per i primi ... AGGIORNAMENTO ORE 12:52 - Matias Vecino in questi minuti ha concluso anche i test atletici all'Isokinetic. Si attende ora solo l'ufficialità del nuovo giocatore della Lazio.