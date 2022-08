Tudor | l’esperienza al Marsiglia è già in salita | il caso Camoranesi | la reazione dei tifosi e i calciatori ‘spaventati’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) Igorsi è dimostrato un grande allenatore, in particolar modo si è messo in mostra in Serie A sulla panchina dell’Hellas Verona. In estate è arrivata la grande chiamata del, un club con importanti ambizioni in Ligue 1. E’ andato in scena il definitivo salto di qualità per il difensore ex Juventus., però, è già inin seguito ad alcuni contrasti. Le prime scintille si sono verificate con Mauro, l’ex compagno ai tempi della Juventus che avrebbe dovuto fargli da vice. L’ex centrocampista ha preferito lasciare, ufficialmente per motivi personali e secondo voci dall’estero proprio per scontri con. Ilè reduce dalla sconfitta in amichevole contro il Milan e isono un po’ incerti su ...