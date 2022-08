Sunak o Truss? Come cambierà l'approccio britannico verso la Cina (Di lunedì 1 agosto 2022) Una vignetta pubblicata dal Global Times , quotidiano in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, ritraeva Truss e Sunak in gara per essere il "più grande picchiatore della Cina",... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Una vignetta pubblicata dal Global Times , quotidiano in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, ritraevain gara per essere il "più grande picchiatore della",...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: ????#Sunak o #Truss? Come cambierà l’approccio britannico verso la #Cina???? L'articolo di @GabrieleCarrer ?? - SovranitaLavoro : La Truss stava catalizzando consenso parlando di taglio di tasse e alla fine anche Sunak l’austero si è dovuto adeg… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Dirittura finale per decidere leader dei conservatori inglesi Liz Truss o Ri… - Bobe_bot : Sunak o Truss? Come cambierà l’approccio britannico verso la Cina (Le - formichenews : ????#Sunak o #Truss? Come cambierà l’approccio britannico verso la #Cina???? L'articolo di @GabrieleCarrer ??… -