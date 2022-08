Non chiamatela pizza gourmet (Di lunedì 1 agosto 2022) Per molti la pizza è una religione. Appuntamento fisso una volta a settimana per confessare i peccati di gola, fondamentalismo per chi rifiuta qualsiasi tipologia al di fuori della napoletana e un coro gospel per quelli che sperimentano gli abbinamenti più arditi. Una cosa è certa: qualunque sia il proprio credo, è praticamente impossibile non aver mai sentito parlare di “pizza gourmet”. Questa definizione, che per molto tempo ha indicato un impasto alto, già tagliato a spicchi e farcito con ingredienti particolari, oggi è inflazionatissima, utilizzata come leva di comunicazione e impressa sui menu di innumerevoli pizzerie del Belpaese. Ma è un termine che ha ancora senso, vista la ricerca e l’evoluzione verso la qualità dell’intera categoria? Ecco che cosa ne pensano i pizzaioli italiani. Esiste davvero la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Per molti laè una religione. Appuntamento fisso una volta a settimana per confessare i peccati di gola, fondamentalismo per chi rifiuta qualsiasi tipologia al di fuori della napoletana e un coro gospel per quelli che sperimentano gli abbinamenti più arditi. Una cosa è certa: qualunque sia il proprio credo, è praticamente impossibile non aver mai sentito parlare di “”. Questa definizione, che per molto tempo ha indicato un impasto alto, già tagliato a spicchi e farcito con ingredienti particolari, oggi è inflazionatissima, utilizzata come leva di comunicazione e impressa sui menu di innumerevoli pizzerie del Belpaese. Ma è un termine che ha ancora senso, vista la ricerca e l’evoluzione verso la qualità dell’intera categoria? Ecco che cosa ne pensano iioli italiani. Esiste davvero la ...

