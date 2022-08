Milan, Kjær: “Sono felice di essere tornato al top” (Di lunedì 1 agosto 2022) Milan Kjær- Il Milan continua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni. Ieri gli uomini di Pioli Sono usciti vittoriosi 2-0 in casa del Marsiglia, al Velodrome. Partita sontuosa di Messias e ottima prova dello straripante Giroud. Simon Kjær, punto cardine dello spogliatoio del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo la vittoria in casa del Marsiglia. Ha parlato della felicità del suo rientro nella retroguardia Rossonera e dei prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del Danese: Sulla sua attuale forma fisica: “Sono molto contento. Otto mesi fa… È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese, poi tornare con la squadra dopo aver sofferto otto mesi: Sono contento di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Ilcontinua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni. Ieri gli uomini di Pioliusciti vittoriosi 2-0 in casa del Marsiglia, al Velodrome. Partita sontuosa di Messias e ottima prova dello straripante Giroud. Simon, punto cardine dello spogliatoio del, è intervenuto ai microfoni diTv dopo la vittoria in casa del Marsiglia. Ha parlato della felicità del suo rientro nella retroguardia Rossonera e dei prossimi obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del Danese: Sulla sua attuale forma fisica: “molto contento. Otto mesi fa… È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese, poi tornare con la squadra dopo aver sofferto otto mesi:contento di ...

