Coppa Italia 2022/23, concluso il turno preliminare (Di lunedì 1 agosto 2022) Si è concluso il turno preliminare di Coppa Italia 2022/23, caratterizzato da quattro partite. A confrontarsi club di Serie B contro club di Lega Pro, con l’obiettivo di vincere e accedere alla fase successiva, ovvero il primo turno. Successo per Bari, Modena, Palermo e, a sorpresa, Feralpisalò, sfavorita – sulla carta – prima dell’inizio della partita. Ecco allora i risultati e i prossimi impegni. turno preliminare Coppa Italia, i risultati Ad inaugurare l’edizione di Coppa Italia 2022/23 ci hanno pensato Sudtirol e Feralpisalò, scese in campo Sabato 30 Luglio. Una squadra di Serie B (neopromossa) e una di Serie C, la prima compagine del Trentino ad ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 1 agosto 2022) Si èildi/23, caratterizzato da quattro partite. A confrontarsi club di Serie B contro club di Lega Pro, con l’obiettivo di vincere e accedere alla fase successiva, ovvero il primo. Successo per Bari, Modena, Palermo e, a sorpresa, Feralpisalò, sfavorita – sulla carta – prima dell’inizio della partita. Ecco allora i risultati e i prossimi impegni., i risultati Ad inaugurare l’edizione di/23 ci hanno pensato Sudtirol e Feralpisalò, scese in campo Sabato 30 Luglio. Una squadra di Serie B (neopromossa) e una di Serie C, la prima compagine del Trentino ad ...

CorSport - 'Brunori spinge il Palermo. Tre gol e Reggiana ko' Paolo Vannini commenta tra le pagine de Il Corriere dello Sport la vittoria dei rosa in Coppa Italia contro la Reggiana. Viene sottolineata la scelta azzeccata di Stefano Di Benedetto , allenatore ad ... Calcio: Coppa Italia; Palermo - Reggiana 3 - 2 ROMA, 01 AGO Il Palermo batte la Reggiana 32, supera il turno preliminare della Coppa Italia e accede al tabellone principale. A decidere la partita una tripletta di Brunori, per gli emiliani in gol Rosafio e D'Angelo. Positivo l'esordio per l'allenatore della Primavera Stefano ... Paolo Vannini commenta tra le pagine de Il Corriere dello Sport la vittoria dei rosa incontro la Reggiana. Viene sottolineata la scelta azzeccata di Stefano Di Benedetto , allenatore ad ...ROMA, 01 AGO Il Palermo batte la Reggiana 32, supera il turno preliminare dellae accede al tabellone principale. A decidere la partita una tripletta di Brunori, per gli emiliani in gol Rosafio e D'Angelo. Positivo l'esordio per l'allenatore della Primavera Stefano ...