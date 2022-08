C’è un’ape nel simbolo di Impegno Civico. Ed è subito “Ape Maio” | VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Chissà se è stato voluto o no. Di sicuro il simbolo di Impegno Civico, – un’ape, “simbolo della coscienza ecologica e animale la cui estinzione potrebbe segnare il destino di tutto il genere umano” non verrà dimenticato facilmente. ,Infatti l’animale totem scelto dal partito fondato dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio in vista delle elezioni anticipate del prossimo 25 settembre è +stato già rinominato “Ape Maio”. C’è un’ape nel simbolo di Impegno Civico. Ed è subito “Ape Maio” Il logo della formazione politica è stato svelato oggi a Roma nel corso di una conferenza: un’ape stilizzata di colore arancio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Chissà se è stato voluto o no. Di sicuro ildi, –, “della coscienza ecologica e animale la cui estinzione potrebbe segnare il destino di tutto il genere umano” non verrà dimenticato facilmente. ,Infatti l’animale totem scelto dal partito fondato dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Diin vista delle elezioni anticipate del prossimo 25 settembre è +stato già rinominato “Ape”. C’èneldi. Ed è“Ape” Il logo della formazione politica è stato svelato oggi a Roma nel corso di una conferenza:stilizzata di colore arancio ...

