Running, Monterosa EST Himalayan Trail 2022: vittorie per Ornati e Borzani nella Brutal 103K (Di domenica 31 luglio 2022) Oltre 800 atleti al via per la quarta edizione della Monterosa EST Himalayan Trail, importante appuntamento di Running che ha preso il via con le diverse distanze in programma da Pecetto di Macugnaga. Clima ideale per le prime partenze al mattino, con il caldo che poi però si è fatto sentire: i primi a partire sono stati gli ultramaratoneti della Brutal 103K, seguiti poi dopo l’alba dalle altre gare del programma, ovvero la Epic 60k, la Sky 38k, la Scenic 22k e infine la Zmakanà 14k. nella distanza più lunga e prestigiosa è arrivata la netta vittoria di Giulio Ornati (Sport Project VCO, Team Salomon), che con il tempo di 15h59’39” ha inflitto oltre un’ora di distacco al secondo classificato Gianluca Galeati (Leopodistica), mentre a completare il ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Oltre 800 atleti al via per la quarta edizione dellaEST, importante appuntamento diche ha preso il via con le diverse distanze in programma da Pecetto di Macugnaga. Clima ideale per le prime partenze al mattino, con il caldo che poi però si è fatto sentire: i primi a partire sono stati gli ultramaratoneti della, seguiti poi dopo l’alba dalle altre gare del programma, ovvero la Epic 60k, la Sky 38k, la Scenic 22k e infine la Zmakanà 14k.distanza più lunga e prestigiosa è arrivata la netta vittoria di Giulio(Sport Project VCO, Team Salomon), che con il tempo di 15h59’39” ha inflitto oltre un’ora di distacco al secondo classificato Gianluca Galeati (Leopodistica), mentre a completare il ...

sportface2016 : #Running I risultati dell'edizione 2022 della Monterosa EST Himalyan Trail - Luxgraph : A Ornati e Borzani il IV HOKA Monterosa EST Himalayan Trail - MarathonWorld1 : Monterosa EST Himalayan Trail al via: Questo sabato c’è il IV HOKA Monterosa EST Himalayan Trail, al via 800 atleti… - Gazzetta_it : Monterosa Sky Marathon: pronto per affrontare la più antica gara in alta quota? - MarathonWorld1 : Monterosa EST Himalayan Trail: i top runners: Si accendono i riflettori sulla parete est del Monterosa: al via tra… -