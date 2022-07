Programmi TV di stasera, domenica 31 luglio 2022. Su Rai1 torna ‘La Dama Velata’ (Di domenica 31 luglio 2022) La Dama Velata Rai1, ore 21.25: La Dama Velata Fiction. 1×01 – Le Radici Spezzate: Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie e che non vuole saperne di una figlia femmina. Rai2, ore 21.00: 9-1-1 - 1^Tv Fiction. 4×12 – Caccia al Tesoro: Un famoso autore di gialli muore e la 118 deve intervenire nel caos provocato dalla caccia al tesoro di 5 milioni di dollari, lasciati nascosti dallo scrittore. ore 21.50: 9-1-1 Lone Star – 1^Tv Fiction. 2×12 – Il Grande Caldo: Owen, ora completamente ripreso, si ritrova ad essere il primo sospettato in un caso di incendi dolosi. Intanto, Tommy riceve la più grande sorpresa della sua vita. Rai3, ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione. I territori del Nord ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 31 luglio 2022) LaVelata, ore 21.25: LaVelata Fiction. 1×01 – Le Radici Spezzate: Clara, figlia del conte Vittorio Grandi, viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie e che non vuole saperne di una figlia femmina. Rai2, ore 21.00: 9-1-1 - 1^Tv Fiction. 4×12 – Caccia al Tesoro: Un famoso autore di gialli muore e la 118 deve intervenire nel caos provocato dalla caccia al tesoro di 5 milioni di dollari, lasciati nascosti dallo scrittore. ore 21.50: 9-1-1 Lone Star – 1^Tv Fiction. 2×12 – Il Grande Caldo: Owen, ora completamente ripreso, si ritrova ad essere il primo sospettato in un caso di incendi dolosi. Intanto, Tommy riceve la più grande sorpresa della sua vita. Rai3, ore 21.25: Kilimangiaro Estate Divulgazione. I territori del Nord ...

