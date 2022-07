Cordenons | 11 gli azzurri già in tabellone

EurosportingExp : È un main draw sempre più ricco quello della 19° edizione dell’#AtpChallenger 80 di #Cordenons. Lunedì 1/08 si com… - EurosportingExp : Si sono completati gli incontri di primo turno del tabellone principale nell’#Itf W60 #Cordenons Internazionali del… -

FIT

...Udvardy la 7° edizione dell'Itf di, che in questa edizione poteva contare su un montepremi di 60mila dollari. La finale è stata disturbata pesantemente dalla pioggia che ha costretto......semifinaliste del tabellone maschile usciranno invece dalle sfide in programma domani tra... Il calendario del Campionato Italiano Assoluto 12 - 14 agosto,(PN) 26 - 28 agosto, Catania Il ... Cordenons: 11 azzurri già in tabellone CORDENONS - Finisce con il successo della 23enne ungherese Panna Udvardy la 7° edizione dell’Itf di Cordenons, che in questa edizione poteva contare su un montepremi di 60mila dollari. Lafinale è stat ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...