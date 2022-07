Ucraina, grano, la lunga attesa della 'prima nave' (Di sabato 30 luglio 2022) - Come stabilito dall'accordo siglato una settimana fa a Istanbul, se Mosca e Kiev rispettano l'impegno di non attaccare durante le operazioni, ma bisogna individuare anche un percorso nel Mar Nero ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Come stabilito dall'accordo siglato una settimana fa a Istanbul, se Mosca e Kiev rispettano l'impegno di non attaccare durante le operazioni, ma bisogna individuare anche un percorso nel Mar Nero ...

italyinukr : Gli Ambasciatori #G7 hanno accompagnato quest’oggi il Presidente @ZelenskyyUa in visita ai porti di #Odessa e… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente Zelensky è in visita in un porto ucraino sul Mar Nero per presenziare alle operazioni di ca… - matteosalvinimi : Buone notizie dal fronte della guerra, accordo fra Ucraina e Russia per sbloccare navi e porti bloccati, oltre 25 m… - Sbrn65 : RT @cocchi2a: @matteoc1951 appena visto un servizietto sull'ucraina nel quale si vedono campi di grano GIÀ MIETUTO, NEI QUALi SONO STATE DA… - ADerespinis : RT @cocchi2a: @matteoc1951 appena visto un servizietto sull'ucraina nel quale si vedono campi di grano GIÀ MIETUTO, NEI QUALi SONO STATE DA… -