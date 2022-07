Turismo, in Campania un agosto da tutto esaurito (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà un agosto da tutto esaurito in gran parte delle maggiori località turistiche della Campania. Malgrado una leggera flessione di viaggiatori dalla seconda decade di luglio, complici anche gli scioperi aerei, i rincari energetici e le impennate covid, gli italiani e tanti stranieri non rinunciano a trascorrere settimane e week end estivi sul territorio regionale. E’ – secondo i dati diffusi da Agostino Ingenito, presidente Abbac – una stagione molto interessante che sta per raggiungere i livelli del 2019, stando ai flussi turistici registrati dalla primavera. Un vero e proprio rinascimento per il settore, dopo le gravi ripercussioni pandemiche e che ha premiato tutti i territori della regione e soprattutto i luoghi culturali .Con l’estate ritorna la preferenza delle localita’ balneari. Le regine ... Leggi su ildenaro (Di sabato 30 luglio 2022) Sarà undain gran parte delle maggiori località turistiche della. Malgrado una leggera flessione di viaggiatori dalla seconda decade di luglio, complici anche gli scioperi aerei, i rincari energetici e le impennate covid, gli italiani e tanti stranieri non rinunciano a trascorrere settimane e week end estivi sul territorio regionale. E’ – secondo i dati diffusi da Agostino Ingenito, presidente Abbac – una stagione molto interessante che sta per raggiungere i livelli del 2019, stando ai flussi turistici registrati dalla primavera. Un vero e proprio rinascimento per il settore, dopo le gravi ripercussioni pandemiche e che ha premiato tutti i territori della regione e soprati luoghi culturali .Con l’estate ritorna la preferenza delle localita’ balneari. Le regine ...

