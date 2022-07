Roma, 14enne tocca un cancello e muore folgorato (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – A Roma un 14enne è morto folgorato, ieri sera, dopo aver toccato un cancello in un condominio. Il ragazzino stava giocando in strada con altri amici quando dopo aver toccato il cancello è avvenuta la tragedia: soccorso dal 118, che ha allertato i carabinieri, il 14enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata dove è deceduto intorno alle 21. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Aunè morto, ieri sera, dopo averto unin un condominio. Il ragazzino stava giocando in strada con altri amici quando dopo averto ilè avvenuta la tragedia: soccorso dal 118, che ha allertato i carabinieri, ilè stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata dove è deceduto intorno alle 21. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

