(Di sabato 30 luglio 2022). Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato in via Crocette. La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni un ragazzo di 20 anni è statomentre era in. Il giovane è finito a terra, riportandolesioni. A travolgerlo una Ford Fiesta, guidata da una donna di 47 anni. Sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri di Treviglio per i rilievi di legge.

webecodibergamo : Osio Sopra, travolto in bici: grave un ragazzo di 20 anni - MrtnG02 : @nanak0robiyaoki @mathers_be osio sopra (Bergamo) - AmoBergamo : #Bergamo Libera la Festa porta musica, silent disco, film birre e cucina Osio Sopra - webecodibergamo : Diaframma, Arpioni e The Cynics: a Osio Sopra torna «Libera la Festa» -

Libera la Festa dal 27 al 30 luglio. L'evento di quest'anno si caratterizza per alcune novità, sia nella proposta artistica, con i concerti e i film in cuffia, sia in quella culinaria, con ... Osio Sopra, investito in bici: 20enne in gravi condizioni L'incidente L'impatto intorno alle 18 di sabato 30 luglio in viale Papa Giovanni con una Ford Fiesta diretta a Osio Sotto. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale a Bergamo in ...