Omicidio Alika, l'omicida: «Mi chiedeva i soldi, ho perso la testa». Odio razziale escluso. L'ira dei nigeriani in piazza (Di sabato 30 luglio 2022) CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferato Omicidio in strada di un mendicante, il nigeriano Alika... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 luglio 2022) CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferatoin strada di un mendicante, il nigeriano...

simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - captblicero : Nulla di sorprendente, ma finore le reazioni ufficiali sull'omicidio di Alika Ogorchukwu sono incentrate sulla 'sic… - forzadestra : RT @GiorgiaMeloni: Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla fami… - ciaby : RT @captblicero: Nulla di sorprendente, ma finore le reazioni ufficiali sull'omicidio di Alika Ogorchukwu sono incentrate sulla 'sicurezza'… -