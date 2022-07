M5S, tra addii ora è incognita Bonafede (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ l’uomo che ha traghettato Giuseppe Conte nel M5S. Anche per questo gli occhi di molti, dentro e fuori ai Palazzi romani, sono su Alfonso Bonafede, l’ex ministro della Giustizia, tra i nomi dei big rimasti a ‘bocca asciutta’ sul terzo mandato. Tra i veterani per i quali la deroga era considerata possibile, i più hanno fatto sentire la loro voce, vedi Paola Taverna e Roberto Fico. Tace invece l’ex Guardasigilli, un silenzio che molti, in queste ore, considerano sospetto. E dopo gli addii di ‘pezzi grossi’ come Federico D’Incà e Davide Crippa, il nome di Bonafede torna a girare vorticosamente, al pari dei giorni successivi alla scissione capitanata da Luigi Di Maio, a cui Bonafede è da sempre considerato molto vicino. Fonti parlamentari raccontano all’Adnkronos di numerosi ‘abboccamenti’ per l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ l’uomo che ha traghettato Giuseppe Conte nel M5S. Anche per questo gli occhi di molti, dentro e fuori ai Palazzi romani, sono su Alfonso, l’ex ministro della Giustizia, tra i nomi dei big rimasti a ‘bocca asciutta’ sul terzo mandato. Tra i veterani per i quali la deroga era considerata possibile, i più hanno fatto sentire la loro voce, vedi Paola Taverna e Roberto Fico. Tace invece l’ex Guardasigilli, un silenzio che molti, in queste ore, considerano sospetto. E dopo glidi ‘pezzi grossi’ come Federico D’Incà e Davide Crippa, il nome ditorna a girare vorticosamente, al pari dei giorni successivi alla scissione capitanata da Luigi Di Maio, a cuiè da sempre considerato molto vicino. Fonti parlamentari raccontano all’Adnkronos di numerosi ‘abboccamenti’ per l’ex ...

