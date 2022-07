Elezioni | Suor Alfieri | “Centri e centrini? Sono giochi di corte | pensiamo ai contenuti”

Leggi su italiasera

(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Centro?no? Laico? Cattolico?scatole vuote. Io da economistaabituata prima a cercare il contenuto, poi a trovare il contenitore. Prima di preoccuparci del Centro interessiamoci dei. Il Centro su cosa si sta costituendo? Vorrei che la classe politica in una settimana facesse un programma di punti chiari: aiuti al sud, cuneo fiscale, magistratura, scuola…”. Parla senza remoreAnna Monia, volto noto della televisione, nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e paladina delle scuole paritarie, condannando all’Adnkronos senza mezzi termini “gli interessi terzi, da Conte in su, di chi ha fatto cadere il Governo”. “sconcertata. Questo Esecutivo di unità nazionale era per tutti noi la manna dal cielo. ...