(Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – “Centro?no? Laico? Cattolico?scatole vuote. Io da economistaabituata prima a cercare il contenuto, poi a trovare il contenitore. Prima di preoccuparci del Centro interessiamoci dei. Il Centro su cosa si sta costituendo? Vorrei che la classe politica in una settimana facesse un programma di punti chiari: aiuti al sud, cuneo fiscale, magistratura, scuola…”. Parla senza remoreAnna Monia, volto noto della televisione, nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e paladina delle scuole paritarie, condannando all’Adnkronos senza mezzi termini “gli interessi terzi, da Conte in su, di chi ha fatto cadere il Governo”. “sconcertata. Questo Esecutivo di unità nazionale era per tutti noi la manna dal cielo. ...

telodogratis : Elezioni, Suor Alfieri: “Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti” - TV7Benevento : Elezioni, Suor Alfieri: 'Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti' - - vivereitalia : Elezioni, Suor Alfieri: 'Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti' - LocalPage3 : Elezioni, Suor Alfieri: 'Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti' - fisco24_info : Elezioni, Suor Alfieri: 'Centri e centrini? Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti': (Adnkronos) - 'Sconcertat… -

Adnkronos

Ben 44 partiti politici hanno sostenuto Murmu nellepresidenziali, mentre 34 partiti hanno ...Lalita Roshni Lakra, della Commissione CBCI per gli affari tribali, afferma all'Agenzia Fides:...Abbiamo chiesto al professore di storia del pensiero politico presso ilOrsola Benincasa, ... Tuttavia in Regione leinaspriranno il conflitto politico". Ieri il sindaco Manfredi, da ... Elezioni, Suor Alfieri: "Centri e centrini Sono giochi di corte, pensiamo ai contenuti" (Adnkronos) – “Centro Centrino Laico Cattolico Sono scatole vuote. Io da economista sono abituata prima a cercare il contenuto, poi a trovare il contenitore. Prima di preoccuparci del Centro inter ...Il comitato per la difesa dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona torna a far sentire la sua voce con una protesta più volte annunciata, ma mai attuata fino in fondo. È... Vai all'articolo ...