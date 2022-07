Vigili del fuoco, un venerdì di fuoco: 23 gli interventi (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. Un venerdì di fuoco per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo, e non è una battuta. Sono infatti 23 gli interventi sostenuti dalle 8 della mattina fino alle 19 di sera, gran parte dei quali legati al maltempo. Come si legge infatti dal report, si è reso necessario l’intervento per quattro casi alberi pericolanti, episodi che si sono verificati sia in città che in provincia, in particolare a Olmo al Brembo, a Schilpario, a Bergamo e a Trezzo sull’Adda. Ordinaria amministrazione anche per le chiamate relative agli incidenti stradali e agli incendi. Da segnalare, poi, una frana a Breno. Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. Undiper ideldel comando provinciale di Bergamo, e non è una battuta. Sono infatti 23 glisostenuti dalle 8 della mattina fino alle 19 di sera, gran parte dei quali legati al maltempo. Come si legge infatti dal report, si è reso necessario l’intervento per quattro casi alberi pericolanti, episodi che si sono verificati sia in città che in provincia, in particolare a Olmo al Brembo, a Schilpario, a Bergamo e a Trezzo sull’Adda. Ordinaria amministrazione anche per le chiamate relative agli incidenti stradali e agli incendi. Da segnalare, poi, una frana a Breno.

