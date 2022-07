Main Event 28 07 2022

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ecco i risultati dell’ultima puntata diandata in scena da New York. Lo show è stato registrato il 25 luglio scorso, in concomitanza con l’episodio di Raw della settimana scorsa, ed è andato in onda sul WWE Network e sulle tv internazionali a partire dal 28 luglio. Ecco i risultati Mustafa Ali e Cedric Alexander battono Akira Tozawa e T-Bar con la 450 Asuka e Dana Brooke battono Carmella e Tamina

