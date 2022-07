Daria Bignardi: “Se faccio l’auto-stop in lingerie forse mi danno un passaggio” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Adesso torno nel posto di stamattina vestita così, se mi danno un passaggio crollano tutte le mie teorie”. Una Daria Bignardi sexy, in lingerie, lancia la provocazione nelle stories di Instagram. La conduttrice e giornalista aveva raccontato, sempre sui social, di aver fatto l’autostop con le borse della spesa, e che nessuno si era fermato. “Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop – ha denunciato – con le borse della spesa in un’assolata via ai piedi di una salita di due chilometri…”. “Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 luglio 2022) “Adesso torno nel posto di stamattina vestita così, se miuncrollano tutte le mie teorie”. Unasexy, in, lancia la provocazione nelle stories di Instagram. La conduttrice e giornalista aveva raccontato, sempre sui social, di aver fattocon le borse della spesa, e che nessuno si era fermato. “Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare una una tizia che fa– ha denunciato – con le borse della spesa in un’assolata via ai piedi di una salita di due chilometri…”. “Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I ...

