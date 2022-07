L’aborto fa paura perché è (anzi era) una perdita di manodopera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quando parliamo di aborto, apriamo una discussione profonda, legata a diversi ambiti della vita umana. Parliamo di diritto individuale e collettivo, parliamo delle sedi che ne determinano la fruizione e di chi le abita. Integriamo la prospettiva di chi le abita, spesso ritrovandoci a fare i conti con credenze e convinzioni che hanno poco di secolare e troppo di temporale. Si apre il dilemma morale, meglio il credo di qualcuno o la scelta di chi è direttamente interessato? E soprattutto, quale credo? Rimaniamo quindi incastrati – ed è giusto, perché il diritto va difeso e come dimostrano i recenti avvenimenti non possiamo cedere di un centimetro – in una conversazione a due poli, perdendo diversi piani e diverse motivazioni che stanno dietro alle mentalità antiabortiste. Nel rumore si perdono attori, uno in particolare, abilissimo nel nascondersi dietro all’ombra della ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quando parliamo di aborto, apriamo una discussione profonda, legata a diversi ambiti della vita umana. Parliamo di diritto individuale e collettivo, parliamo delle sedi che ne determinano la fruizione e di chi le abita. Integriamo la prospettiva di chi le abita, spesso ritrovandoci a fare i conti con credenze e convinzioni che hanno poco di secolare e troppo di temporale. Si apre il dilemma morale, meglio il credo di qualcuno o la scelta di chi è direttamente interessato? E soprattutto, quale credo? Rimaniamo quindi incastrati – ed è giusto,il diritto va difeso e come dimostrano i recenti avvenimenti non possiamo cedere di un centimetro – in una conversazione a due poli, perdendo diversi piani e diverse motivazioni che stanno dietro alle mentalità antiabortiste. Nel rumore si perdono attori, uno in particolare, abilissimo nel nascondersi dietro all’ombra della ...

elio_vito : Solo tre esempi: hanno applaudito all'affossamento del DdlZan che contrastava discriminazioni odio violenze, hanno… - mlaurabranca : @La27ora @SnoqTorino perché l'aborto fa paura, se ne parla poco e quando se ne parla, si cercano giustificazioni, c… - nicolettapasqu4 : @Elodiedipa Questi temi non sono né di destra e né di sinistra. Non sono le tematiche a far paura, ma l'ideologia… - MastriTina : @AngelusChordy Questa cosa che sarebbe solo bigotta, sei la seconda sua elettrice che me lo dice. Sicure sicure ch… - LBoschetti : @MarcoAMunno @zeratul75 Paese d’origine non è razza! Allora 3 quarti dei paesi mondiali sono razzisti? La chiesa ch… -

L'infanticidio ci fa orrore (ma anche l'aborto uccide) ...quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la ... Il PM di Milano ha contestato l'aggravante dei futili motivi e ... Invece quando si tratta di aborto nessun motivo appare futile. ... Vandalizzati manifesti del Gay Pride, la solidarietà di Dema "Distruggere simboli nottetempo è solo l'atto estremo di ... quali la campagna anti aborto dei movimenti pro vita e ha saputo reagire ... Associazione: "La nostra visibilità vi fa paura" Al Gay Pride la lotta per l'aborto libero. Ma serpeggia la paura | il manifesto Il Manifesto ...quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avutoche la ... Il PM di Milano ha contestato'aggravante dei futili motivi e ... Invece quando si tratta dinessun motivo appare futile. ..."Distruggere simboli nottetempo è solo'atto estremo di ... quali la campagna antidei movimenti pro vita e ha saputo reagire ... Associazione: "La nostra visibilità vi fa