F1 GP Ungheria 2022, Gasly: "Mi trovo bene qui, circuito unico" (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Mi trovo bene in Ungheria, sono arrivato nelle prime sei posizioni nelle ultime tre gare". Così il pilota dell'Alphatauri Pierre Gasly si carica in vista del Gran Premio dell'Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. "Mi piace molto il percorso, è tortuoso e tecnico da guidare con pochissimi rettilinei – spiega -. È unico nel suo genere, uno dei miei preferiti. Come sempre qui sarà molto importante fare una buona qualifica, poiché i sorpassi sono tradizionalmente molto difficili. Con la pausa estiva in arrivo sarebbe bello andare in vacanza con un buon risultato alle spalle, non solo per me, ma per tutta la squadra". SportFace.

