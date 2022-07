"Adesso il Covid è diventato più buono": lo studio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il virus, mutando, sarebbe diventato più buono. A dare questa certezza è Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. L'esperto ha però avvertito che c'è ancora rischio per i soggetti fragili Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il virus, mutando, sarebbepiù. A dare questa certezza è Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. L'esperto ha però avvertito che c'è ancora rischio per i soggetti fragili

borghi_claudio : Francia: dopo che il nuovo Parlamento ha votato per la cancellazione di futuri green pass contro il parere del gove… - Oxhine : RT @Marco_dreams: Chi lo dice adesso si complottisti? “Il covid 19 è partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan, in Cina, all… - teseteso : RT @Marco_dreams: Chi lo dice adesso si complottisti? “Il covid 19 è partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan, in Cina, all… - alexbottoni : RT @Marco_dreams: Chi lo dice adesso si complottisti? “Il covid 19 è partito dagli animali vivi venduti nel mercato di Wuhan, in Cina, all… - baldunggreen : @P_M_1960 @Franco32656300 Come sanitario che ancora adesso a 71 aa lavora con malati (covid compreso) ho cercato di… -