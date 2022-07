Viktor Orban: non mescoliamo le razze (Di martedì 26 luglio 2022) Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che i paesi in cui le razze si mescolano “non sono più nazioni”. Durante un discorso in Romania, Orban ha parlato della teoria della sostituzione, molto popolare tra gli estremisti di destra. Il premier ungherese è atteso alla Conservative Political Action Conference (CPAC) a Dallas, in Texas, Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) Il primo ministro unghereseha affermato che i paesi in cui lesi mescolano “non sono più nazioni”. Durante un discorso in Romania,ha parlato della teoria della sostituzione, molto popolare tra gli estremisti di destra. Il premier ungherese è atteso alla Conservative Political Action Conference (CPAC) a Dallas, in Texas,

Orbán torna a sfidare l'Ue: "Non mescoliamo le razze" Si allarga la frattura fra l'Unione europea e l'Ungheria di Viktor Orbán e c'è chi parla già di deriva "nazista" del primo ministro ungherese, al suo quarto mandato quest'anno. In un discorso estremo, pronunciato sabato in Romania, alla Tusványos Summer Open ... La confusione su Palazzo Chigi fa vacillare le alleanze La sintonia anti - Bruxelles dell'ungherese Viktor Orbán accomuna FdI, Lega e FI. E Salvini e Berlusconi sono accusati di essere filo - Putin, rispetto a una Meloni "atlantista". Il Pd di Enrico ... Orban: "Non vogliamo mescolarci ad altre razze, è in corso una sostituzione etnica" Orban: "Noi ungheresi non vogliamo mescolarci ad altre razze, lottiamo contro un destino del genere. Il mondo è in debito con noi, perché stiamo difendendo l'Europa con una barriera sul confine per im ...