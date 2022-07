Vaiolo scimmie | Ue approva uso vaccino Bavarian Nordic

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea hato venerdì scorso, recependo la raccomandazione dell’Ema, l’uso delImvanex, prodotto dalla compagnia danese, per l’uso contro ildellenell’Ue, e per estensione in Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Lo conferma un portavoce dell’esecutivo Ue, dopo che l’azienda produttrice ha comunicato l’zione da parte della Commissione. Prima dell’autorizzazione, ilImvanex erato a livello Ue per proteggere gli adulti dal. L'articolo proviene da Italia Sera.

Intanto per casi specifici la Commissione europea ha approvato l'uso del vaccino umano Imvanex Ildelleha fatto registrare nelle scorse ore i 1.700 casi in un solo giorno nel mondo: è ...Dopo la dichiarazione Oms sullo stato di emergenza globale via libera al vaccino Imvanex già autorizzato contro il. In Europa l'80% di nuovi ...Il vaccino Imvanex è commercializzato come Jynneos negli Usa, dove aveva già ottenuto l'approvazione contro il vaiolo delle scimmie a partire dal 2019. Il produttore: "L'approvazione del vaccino per i ...Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale : cosa .... Vaiolo delle scimmie: cosa ha detto Tedros Adhanom Ghebrey ...