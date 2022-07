Serie A, abbiamo già un vincitore? (Di martedì 26 luglio 2022) Ormai manca poco. Meno di un mese e i fine settimana degli italiani riprenderanno ad animarsi di sfide sul campo da calcio e tifoSerie. La prima giornata della Serie A 2022/2023 è infatti prevista per sabato 13 agosto alle 18,30, in anticipo rispetto al solito, per consentire alle squadre di fare poi una pausa in vista dei Mondiali del Qatar, mentre l’ultima si giocherà il 4 giugno 2023. È allora il caso di chiedersi se esistono già dei favoriti, almeno sulla carta. Qualcuno sostiene persino che ci sarebbe già un vincitore, in ragione degli esiti dello scorso campionato. Eppure, come ben sanno gli appassionati delle scommesse non esistono certezze e questi pronostici spesso vengono smentiti dopo qualche mese di sfide reali. Il mondo del calcio è bello proprio per la sua imprevedibilità: la componente umana rimane fortissima e un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 luglio 2022) Ormai manca poco. Meno di un mese e i fine settimana degli italiani riprenderanno ad animarsi di sfide sul campo da calcio e tifo. La prima giornata dellaA 2022/2023 è infatti prevista per sabato 13 agosto alle 18,30, in anticipo rispetto al solito, per consentire alle squadre di fare poi una pausa in vista dei Mondiali del Qatar, mentre l’ultima si giocherà il 4 giugno 2023. È allora il caso di chiedersi se esistono già dei favoriti, almeno sulla carta. Qualcuno sostiene persino che ci sarebbe già un, in ragione degli esiti dello scorso campionato. Eppure, come ben sanno gli appassionati delle scommesse non esistono certezze e questi pronostici spesso vengono smentiti dopo qualche mese di sfide reali. Il mondo del calcio è bello proprio per la sua imprevedibilità: la componente umana rimane fortissima e un ...

