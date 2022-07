Nona edizione Schiuma party di Aranova | Crescere Insieme | “Un grande successo | ma qualcuno dal Comune non ne parla”

(Di martedì 26 luglio 2022) Fiumicino – Unevento per festeggiare l’estate: questo lo spirito per ladelloche si è tenuto venerdì scorso ad. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione, da sempre attiva con la realizzazione di eventi sul territorio. “La serata è stata unoltre le aspettative – ha commentato l’Associazione–. Vedere famiglie, bambini e ragazzi divertirsie in tutta sicurezza è stata davvero unasoddisfazione. La collettività ha bisogno di momenti di aggregazione come questi. Quello che dispiace, è che nel citare i vari eventi tenutisi durante lo scorso weekend sul nostro ...

Think_movies : Premio Starlight – International Cinema Awards: torna per la nona edizione alla 79esima Mostra Internazionale Cinem… - pesaronews : Ultimo appuntamento mercoledì 27 luglio alle 21 con la nona edizione di Vaghe stelle dell’Orsa - VdP_Brescia : Martedì 26 luglio, dalle 18, c'è la nona edizione di 'Maddalena by night', una serata di tanto sport e divertimento - RadioIncontroPs : ?? Ultimo appuntamento mercoledì 27 luglio alle 21 con la nona edizione di Vaghe stelle dell'Orsa ?? - maaniballi : RT @illibraio: Da giovedì 8 a domenica 11 settembre si terrà a Camogli il @FestivalCom 2022, arrivato alla sua nona edizione. Scoprite il p… -

L'Ambasciata d'Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigioso Batumi Black Sea Music and Art Festival, giunto alla, in programma quest'anno dal 23 al 31 luglio. A conclusione del Festival, che si svolge sotto l'Alto Patrocinio dell'UNESCO, si terrà un eccezionale concerto che vedrà la partecipazione ...... farà da sfondo, domenica prossima, al Gran Sasso Bike Day: una giornata tutta dedicata alle due ruote, alla sua, che quest'anno diventa anche I Memorial Mauro Mannucci, in ricordo del ...L'Ambasciata d'Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigioso Batumi Black Sea Music and Art Festival, giunto alla nona edizione, in programma quest'anno dal 23 al 31 luglio. (ANSA ...L’AQUILA – La “salita Pantani”, così ribattezzata dopo la storica vittoria del “pirata” alla tappa di montagna del Giro d’Italia 1999, farà da sfondo, domenica prossima, al Gran Sasso Bike Day: una gi ...